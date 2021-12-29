Geçtiğimiz günlerde sipariş götüren kadın kuryeyi acımasızca darbeden 3 saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde motosikletle kuryelik yapan Elvin Danışmaz'ı (22) akşam saatlerinde sipariş götürdüğü sırada bir otomobil Nenehatun Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde sıkıştırdı.

Genç kadın, otomobil sürücüsünün kendisini fark edebilmesi için selektör yapıp kornaya bastı.

Bunun üzerine aracını sağa çeken otomobil sürücüsü, iddiaya göre bir anda genç kadına saldırmaya başladı.

DARBEDİP KAÇTILAR

Neye uğradığını şaşıran genç kuryeye, araçtan inen bir şahıs daha vurmaya başladı.

Kendisini korumaya çalışan genç kadının yardımına çevredekiler koştu. Bunun üzerine şüpheliler araçlarına binerek kaçtı.

Vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Aldığı darbeler neticesinde yerden kalkamayan genç kadın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

23 Aralık Perşembe günü meydana gelen olay sonrası hastanede yapılan tetkiklerde genç kadının kolunda, bileğinde ve parmaklarında çatlaklar oluştuğu, kaburgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde ise zedelenmelerin meydana geldiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kuryeyi darbeden E.Ç. (28) ve yanında bulunan iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli’de kadın kuryeyi darbedenler yakalandı VİDEO