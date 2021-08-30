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    Kocaeli'de kadın sürücü tırı sollarken bariyerlere çarptı: 2 yaralı

    Önündeki tırı geçmek isterken bariyerlere çarpan kadın sürücü ve kızı yaralanarak hastanelik oldu. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 13:18
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    Kocaeli'de kadın sürücü tırı sollarken bariyerlere çarptı: 2 yaralı

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yol üzerinde seyir halinde olan Huriye A. idaresindeki 41 AHY 101 plakalı otomobil sürücüsü, hemen önünde seyreden Emrullah B. yönetimindeki tırı geçmek isterken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yolun ortasındaki bariyerlere çarptı.

    Kazanın şiddetiyle Huriye A. ve araçta yolcu olarak bulunan kızı yaralandı.

    Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirmesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

    Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı anne-kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

    Kocaeli de kadın sürücü tırı sollarken bariyerlere çarptı: 2 yaralı #1

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kocaeli de kadın sürücü tırı sollarken bariyerlere çarptı: 2 yaralı #2

    HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

    Hastanede tedaviye alınan anne ve kızının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de kadın sürücü tırı sollarken bariyerlere çarptı: 2 yaralı #3

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