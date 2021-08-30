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Kocaeli'de kadın sürücü tırı sollarken bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'de kadın sürücü tırı sollarken bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Önündeki tırı geçmek isterken bariyerlere çarpan kadın sürücü ve kızı yaralanarak hastanelik oldu. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.