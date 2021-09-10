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Kocaeli’de, kadının ayağı tramvay ile beton arasında sıkıştı

Kocaeli’de, kadının ayağı tramvay ile beton arasında sıkıştı

İzmit ilçesinde, ayağını tramvay ile beton zemin arasında sıkıştıran 65 yaşındaki Gülcihan E. için ekipler seferber oldu. Beton zemin kırılarak Gülcihan E.’nin ayağı sıkıştığı yerden kurtarıldı.