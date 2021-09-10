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- Kocaeli’de, kadının ayağı tramvay ile beton arasında sıkıştı
Kocaeli’de, kadının ayağı tramvay ile beton arasında sıkıştı
- DHA
- 10.09.2021 - 14:42
- Güncelleme : 10.09.2021 - 15:09
Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki Doğu Kışla Tramvay İstasyonu’nda, öğle saatlerinde Gülcihan E. (65) isimli bir kadının ayağı, durağın beton zeminiyle tramvay arasına sıkıştı.
Tramvay görevlileri, kadının ayağını çıkaramayınca durum itfaiye ekiplerine haber verdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Çeşitli ekipmanlarla tramvay yerinden oynatıldı.
POLİS ŞEMSİYE TUTTU
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, duraktaki beton zeminini kırdı.
İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında bir polis, yaralı kadını yağıştan korumak için şemsiye tuttu.
Kocaeli’de, kadının ayağı tramvay ile beton arasında sıkıştı VİDEO
HASTANEYE KALDIRILDI
Gülcihan E.'nin ayağı, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Gülcihan E., sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.