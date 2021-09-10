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    Kocaeli’de, kadının ayağı tramvay ile beton arasında sıkıştı

    İzmit ilçesinde, ayağını tramvay ile beton zemin arasında sıkıştıran 65 yaşındaki Gülcihan E. için ekipler seferber oldu. Beton zemin kırılarak Gülcihan E.’nin ayağı sıkıştığı yerden kurtarıldı.
    • DHA
    • 10.09.2021 - 14:42
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 15:09
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    Kocaeli’de, kadının ayağı tramvay ile beton arasında sıkıştı

    Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki Doğu Kışla Tramvay İstasyonu’nda, öğle saatlerinde Gülcihan E. (65) isimli bir kadının ayağı, durağın beton zeminiyle tramvay arasına sıkıştı.

    Tramvay görevlileri, kadının ayağını çıkaramayınca durum itfaiye ekiplerine haber verdi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

    Çeşitli ekipmanlarla tramvay yerinden oynatıldı.

    Kocaeli’de, kadının ayağı tramvay ile beton arasında sıkıştı #1

    POLİS ŞEMSİYE TUTTU

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, duraktaki beton zeminini kırdı.

    İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında bir polis, yaralı kadını yağıştan korumak için şemsiye tuttu.

    Kocaeli’de, kadının ayağı tramvay ile beton arasında sıkıştı VİDEO

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Gülcihan E.'nin ayağı, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

    Gülcihan E., sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kocaeli’de, kadının ayağı tramvay ile beton arasında sıkıştı #2

    Kocaeli’de, kadının ayağı tramvay ile beton arasında sıkıştı #3

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