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Kocaeli’de kadınlar, kendilerini taciz eden alkollü şahsı dövdü

Kocaeli’de kadınlar, kendilerini taciz eden alkollü şahsı dövdü

Kendilerini taciz eden alkollü şahsı takip eden kadınlar, şahsın bindiği otobüse bindi. Kadınlar, alkollü şahsa otobüsün içinde tekme ve yumruklarla saldırdı.