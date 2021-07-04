Euro
10.2983
0.07%
Dolar
8.6796
0.34%
Altın
498.82
0.95%
Borsa
1.377
0.28%
Bitcoin
305.199
1.84%
EXEN Coin
29.65
-0.90%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    Kocaeli’de kadınlar, kendilerini taciz eden alkollü şahsı dövdü

    Kendilerini taciz eden alkollü şahsı takip eden kadınlar, şahsın bindiği otobüse bindi. Kadınlar, alkollü şahsa otobüsün içinde tekme ve yumruklarla saldırdı.
    • DHA
    • 04.07.2021 - 14:25
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 15:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli’de kadınlar, kendilerini taciz eden alkollü şahsı dövdü

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkollü bir şahıs, Pişmaniye Meydanı’nda yürüyen kadınları taciz etti.

    Tacize uğrayan kadınlar, arkadaşlarına haber verdi.

    Alkollü şahsın halk otobüsüne binmesi ile kadınlar da peşinden bindi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Otobüste oturan alkollü şahıs, Kemalpaşa Mahallesi D-100 karayolu yan yolda kadınların ve arkadaşlarının saldırısına uğradı.

    Alkollü şahsa yumruk ve tekme atan kadınları otobüste bulunanlar sakinleştirerek araçtan indirdi.

    Olay anları anbean kameraya yansıdı.

    Kocaeli’de kadınlar, kendilerine taciz eden alkollü şahsı dövdü VİDEO

    Kocaeli’de kadınlar, kendilerini taciz eden alkollü şahsı dövdü #1

    Kocaeli’de kadınlar, kendilerini taciz eden alkollü şahsı dövdü #2

    Kocaeli’de kadınlar, kendilerini taciz eden alkollü şahsı dövdü #3

    Kocaeli’de kadınlar, kendilerini taciz eden alkollü şahsı dövdü #4

    Kocaeli’de kadınlar, kendilerini taciz eden alkollü şahsı dövdü #5

    Kocaeli’de kadınlar, kendilerini taciz eden alkollü şahsı dövdü #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir