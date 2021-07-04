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- Kocaeli’de kadınlar, kendilerini taciz eden alkollü şahsı dövdü
Kocaeli’de kadınlar, kendilerini taciz eden alkollü şahsı dövdü
Kendilerini taciz eden alkollü şahsı takip eden kadınlar, şahsın bindiği otobüse bindi. Kadınlar, alkollü şahsa otobüsün içinde tekme ve yumruklarla saldırdı.
- DHA
- 04.07.2021 - 14:25
- Güncelleme : 04.07.2021 - 15:05
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkollü bir şahıs, Pişmaniye Meydanı’nda yürüyen kadınları taciz etti.
Tacize uğrayan kadınlar, arkadaşlarına haber verdi.
Alkollü şahsın halk otobüsüne binmesi ile kadınlar da peşinden bindi.
KAMERAYA YANSIDI
Otobüste oturan alkollü şahıs, Kemalpaşa Mahallesi D-100 karayolu yan yolda kadınların ve arkadaşlarının saldırısına uğradı.
Alkollü şahsa yumruk ve tekme atan kadınları otobüste bulunanlar sakinleştirerek araçtan indirdi.
Olay anları anbean kameraya yansıdı.
Kocaeli’de kadınlar, kendilerine taciz eden alkollü şahsı dövdü VİDEO