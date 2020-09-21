Kocaeli’de kadınların etek altı fotoğraflarını çeken sapık yakalandı

Kocaeli’de kadınların etek altı fotoğraflarını çeken sapık yakalandı

Bankamatiklerden para çeken kadınların arkasına yanaşarak cep telefonunun kamerasıyla kadınların etek altı fotoğraflarını çeken şüpheli, gözaltına alındı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bankamatiklerden para çeken kadınların arkasına yanaşarak, cep telefonunun kamerasıyla etek altından fotoğraflarını çeken kişi, kadınlar tarafından fark edildi.

Şikayette bulunulması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, verilen eşkâl doğrultusunda arama çalışması başlattı.

BİRÇOK FOTOĞRAF ÇIKTI

Kimliği belirlenen şüpheli Sezai S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis, Sezai S.’nin cep telefonunda kadınlara ait çok sayıda fotoğraf olduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Sezai S. gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürülürken, cep telefonuna el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.