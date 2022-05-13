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Kocaeli’de, kafe vitrinindeki fare kamerada
Dinlenme tesisinde bulunan bir kafenin vitrininde görülen fare, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Körfez İlçe Tarım Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlattı.
- 13.05.2022 - 16:24
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisindeki kafede görülen fare ortalığı karıştırdı.
Poğaçaların koyulduğu vitrindeki fare, yiyeceklerin arasında gezdi.
O anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Tutanak tutuldu
Görüntülerde, farenin poğaça tepsinin yanına kadar gelip gözden kaybolduğu görüldü.
DHA’nın haberine göre; Körfez İlçe Tarım Müdürlüğü, görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçerek olayla ilgili çalışma başlattı. Tutanak tutulduğu, komisyonun konu hakkında karar vereceği belirtildi.
Kocaeli’de, kafe vitrinindeki fare kamerada