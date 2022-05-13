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    Kocaeli’de, kafe vitrinindeki fare kamerada

    Dinlenme tesisinde bulunan bir kafenin vitrininde görülen fare, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Körfez İlçe Tarım Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlattı.
    • 13.05.2022 - 16:24
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    Kocaeli’de, kafe vitrinindeki fare kamerada

    Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisindeki kafede görülen fare ortalığı karıştırdı.

    Poğaçaların koyulduğu vitrindeki fare, yiyeceklerin arasında gezdi.

    O anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

    Tutanak tutuldu

    Görüntülerde, farenin poğaça tepsinin yanına kadar gelip gözden kaybolduğu görüldü.

    DHA’nın haberine göre; Körfez İlçe Tarım Müdürlüğü, görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçerek olayla ilgili çalışma başlattı. Tutanak tutulduğu, komisyonun konu hakkında karar vereceği belirtildi.

    Kocaeli’de, kafe vitrinindeki fare kamerada

    Kocaeli’de, kafe vitrinindeki fare kamerada #1


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