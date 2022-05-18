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    Kocaeli'de kahvehanenin bahçesinde oturanlara otomobil çarptı

    Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, kahvehanenin bahçesinde oturan 2 kişiyi yaraladı. Tedaviye alınan şahıslardan 1 kişinin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    • 18.05.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 12:38
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    Kocaeli'de kahvehanenin bahçesinde oturanlara otomobil çarptı

    Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nde kontrolüne kaybeden araba, kahvehanenin bahçesine girdi.

    DHA'nın haberine göre; Ş.Y.’nin kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bahçede oturan kahvehane işletmecisi Ersin Tuncer ile müşterisi Erhan Akyol’a, ardından da ağaca çarptı.

    2 kişiden 1'i ağır yaralandı

    Kazada Tuncer ağır, Akyol ise hafif yaralandı.Yaralılar, çağırılan ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Sürücü gözaltında

    Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ş.Y.’yi vatandaşlar sakinleştirdi. Gözaltına alınan Ş.Y., polis merkezine götürüldü.

    Kocaeli'de kahvehanenin bahçesinde oturanlara otomobil çarptı ViDEO

    Kocaeli de kahvehanenin bahçesinde oturanlara otomobil çarptı #1

    Kocaeli de kahvehanenin bahçesinde oturanlara otomobil çarptı #2

    Kocaeli de kahvehanenin bahçesinde oturanlara otomobil çarptı #3


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