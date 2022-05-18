Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, kahvehanenin bahçesinde oturan 2 kişiyi yaraladı. Tedaviye alınan şahıslardan 1 kişinin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nde kontrolüne kaybeden araba, kahvehanenin bahçesine girdi.

DHA'nın haberine göre; Ş.Y.’nin kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bahçede oturan kahvehane işletmecisi Ersin Tuncer ile müşterisi Erhan Akyol’a, ardından da ağaca çarptı.

2 kişiden 1'i ağır yaralandı

Kazada Tuncer ağır, Akyol ise hafif yaralandı.Yaralılar, çağırılan ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sürücü gözaltında

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ş.Y.’yi vatandaşlar sakinleştirdi. Gözaltına alınan Ş.Y., polis merkezine götürüldü.

Kocaeli'de kahvehanenin bahçesinde oturanlara otomobil çarptı ViDEO









