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    Kocaeli'de kaldırımda çırılçıplak yürüdü

    Kimliği belirsiz kişi, gece caddedeki kaldırımda çırılçıplak yürüdü. Polisin yakaladığı kişi, akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılınca evine bırakıldı.
    • DHA
    • 13.07.2020 - 12:27
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    Kocaeli'de kaldırımda çırılçıplak yürüdü

    Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Fatih Caddesi’ndeki kaldırımda çırılçıplak yürüyen kişiyi görenler, polise haber verdi.

    POLİS ALDI

    İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen kişiyi ekip aracına alarak, polis merkezine götürdü.

    EVİNE BIRAKILDI

    Akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan kişi, kıyafet giydirildikten sonra evine bırakıldı.

    Kocaeli'de kaldırımda çırılçıplak yürüdü ViDEO

    Kocaeli'de kaldırımda çırılçıplak yürüdü #1

    Kocaeli'de kaldırımda çırılçıplak yürüdü #2

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