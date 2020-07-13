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Kocaeli'de kaldırımda çırılçıplak yürüdü
Kimliği belirsiz kişi, gece caddedeki kaldırımda çırılçıplak yürüdü. Polisin yakaladığı kişi, akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılınca evine bırakıldı.
- DHA
- 13.07.2020 - 12:27
Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Fatih Caddesi’ndeki kaldırımda çırılçıplak yürüyen kişiyi görenler, polise haber verdi.
POLİS ALDI
İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen kişiyi ekip aracına alarak, polis merkezine götürdü.
EVİNE BIRAKILDI
Akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan kişi, kıyafet giydirildikten sonra evine bırakıldı.
Kocaeli'de kaldırımda çırılçıplak yürüdü ViDEO