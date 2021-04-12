Kocaeli'de kamyona çarpan sürücü vefat etti

Kocaeli'de kamyona çarpan sürücü vefat etti

Önündeki kamyona çarpmasının ardından kaza yapan otomobil sürücüsü Fatih Demirci, hayatını kaybetti.

Ööğleden sonra Kocaeli'deki Kuzey Marmara yolu Sevindikli mevkisinde trafik kazası meydana geldi.

İstanbul yönüne giden özel medikal firmasında çalışan Fatih Demirci yönetimindeki 34 BMK 261 plakalı otomobil, önündeki Muhlis Tuncel'in kullandığı 31 PA 274 plakalı profil yüklü kamyona çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

VEFAT ETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Fatih Demirci’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Demirci’nin cesedi morga kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'de kamyona çarpan sürücü vefat etti VİDEO

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