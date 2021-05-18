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    Kocaeli'de kamyonet önce tıra sonra otomobile çarptı

    Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkarak iki araca çarpan kamyonetin sürücüsü, araç içinde sıkışarak ağır yaralandı.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 16:04
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 16:18
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    Kocaeli'de kamyonet önce tıra sonra otomobile çarptı

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana gelen olayda, Mustafa K. idaresindeki kamyonet önce Adnan E. idaresindeki seyir halindeki tıra, daha sonra ise Turgay Ç. idaresindeki otomobile çarptı.

    Kazada kamyonette sıkışan Mustafa K. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil yardım ekipleri sevk edildi.

    SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE ÇIKARDI

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonrasında yaralı sürücü Mustafa K., sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansa Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer sürücüler Adnan E. ve Turgay Ç’nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

    Öte yandan kaza anı ise saniye saniye çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

    Kocaeli'de kamyonet önce tıra sonra otomobile çarptı VİDEO

    Kocaeli kamyonet kaza

    Kocaeli kamyonet kaza

    Kocaeli kamyonet kaza

    Kocaeli kamyonet kaza

    Kocaeli kamyonet kaza

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