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    Kocaeli'de kamyonla ağaç arasına sıkışan işçi vefat etti

    Gölcük ilçesinde freni boşalan çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkışan belediye işçisi, kaldırıldığı hastanede 1 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 30.06.2020 - 00:05
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    Kocaeli'de kamyonla ağaç arasına sıkışan işçi vefat etti #1

    Dün Gölcük ilçesi İhsaniye Merkez Mahallesi Filiz Sokak’ta meydana gelen olayda, Gölcük Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Adem Özmen, freni boşalan çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkıştı.

    Olayı gören arkadaşları tarafından Özmen sıkıştığı yerden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Özmen, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

    Hastanede tedavi altına alınan Özmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 1 günlük yaşam savaşına yenik düştü.

    Evli ve 2 çocuk babası olan Özmen’in ölümü yakınlarını yasa boğdu.

    Kocaeli'de kamyonla ağaç arasına sıkışan işçi vefat etti #2

    Kocaeli'de kamyonla ağaç arasına sıkışan işçi vefat etti #3

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