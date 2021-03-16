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    Kocaeli'de kamyonun altına giren sürücü yaralandı

    Kartepe ilçesinde park halindeki kamyona çarparak altına giren otomobil sürücüsü yaralandı.
    • İHA
    • 16.03.2021 - 21:58
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    Kocaeli'de kamyonun altına giren sürücü yaralandı

    Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Metin A. idaresinde otomobil, Cengiz Ö.’ye ait park halindeki kamyona arkadan çarptı.

    Çarpma sonrasında kamyonun altına giren otomobilde sıkışarak yaralanan sürücüyü görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Metin A. ise çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarıldı.

    Olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı sürücü Metin A., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kocaeli de kamyonun altına giren sürücü yaralandı #1

    Kocaeli de kamyonun altına giren sürücü yaralandı #2

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