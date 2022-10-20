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    Kocaeli’de kan donduran cinayete 3 tutuklama

    28 yaşındaki gencin sokak ortasında defalarca ateş edilerek öldürülmesinin ardından soruşturmayı derinleştiren polis, 3 şüphelinin izine ulaştı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.
    • 20.10.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 09:31
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    Kocaeli’de kan donduran cinayete 3 tutuklama

    Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta alkollü iki grup, saat 03.40 sıralarında  bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine girdi.

    Bu esnada bir şüpheli, Emrah Akkuş'a (28) defalarca ateş etti.

    Kurşunların hedefi oldu

    Kurşunların hedefi olan Akkuş ve bir kişi yaralandı.

    Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

    Emrah Akkuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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    3 şüpheli de tutuklandı

    Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin A.A., Ç.T. ve Ö.K. olduğunu tespit etti.

    Yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

    İHA’nın haberine göre hakim karşısına çıkan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

    Kocaeli’de kan donduran cinayete 3 tutuklama #1

    Kocaeli’de kan donduran cinayete 3 tutuklama #2

    Kocaeli’de kan donduran cinayete 3 tutuklama #3

    Kocaeli’de kan donduran cinayete 3 tutuklama #4


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