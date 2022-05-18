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    Kocaeli'de kapıdaki kan izleri, polisi harekete geçirdi

    Bir şahsın polise yaptığı kan izi ihbarının ardından kapısı açık olan evde inceleme başlatıldı. Köpeklerin bulunduğu evin sahibi şehir dışındayken, polis kan izlerinden numune aldı.
    • 18.05.2022 - 09:16
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    Kocaeli'de kapıdaki kan izleri, polisi harekete geçirdi

    Gece saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Ömerağa Mahallesi Selim Efendi Sokak'ta bulunan bir apartmandan polise ihbar yapıldı.

    Polisi arayan bina sakini, üçüncü kattaki komşusu D.Y.G.'nin evinin kapısının açık olduğunu söyledi.

    Komşusunun dairesinde kan izleri bulunduğu yönünde ihbarda bulundu.

    Köpekleri binada serbest dolaştı

    Harekete geçen polis ekipleri, adrese gelerek inceleme başlattı. D.Y.G.'ye ait iki köpeğin de binada serbest şekilde dolaştığını tespit eden polis, köpekleri evin içerisinde güvenli bir yere aldıktan sonra inceleme başlattı.

    Kan izlerinden numune alındı

    Ev sahibi D.Y.G.'ye telefon ile ulaşan ekipler, genç kadının il dışında olduğunu öğrendi. Evde inceleme yaparak delil toplayan polis ekipleri, kan izlerinden de numuneler aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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