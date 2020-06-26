Kocaeli'de kardeşini kurtarmak isteyen genç de öldü

Dün babalarıyla birlikte sahile giden ve serinlemek isteyince denize giren kardeşlerden biri boğuldu, diğeri onu kurtarmak isterken ağır yaralandı. Talihsiz ağabey, hastanede can verdi.

Baba Nihat Kırca, oğulları Muhammet Kırca (21) ve Samet Kırca (16) ile birlikte Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Hereke Sahili'ne geldi.

Sahilde Muhammet ve Samet Kırca kardeşler denize girdi.

Yaklaşık 2 buçuk metre açılan 16 yaşındaki Samet Kırca, bir anda suyun altına girerek kayboldu. Ağabeyi ise Muhammet Kırca ise kardeşinin kaybolduğu yere giderek kurtarmaya çalıştı.

KENDİSİ DE KAYBOLDU

Bu sırada Muhammet Kırca da suyun altında kayboldu. Baba Nihat Kırca oğullarının boğulma tehlikesi durumunu görünce hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda deniz polisi, sahil güvenlik, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KOMİSER YARDIMCISI HEMEN SUYA ATLADI

Kısa süre sonra olay yerine gelen bir komiser yardımcısı üzerindeki kıyafetleri çıkartarak, denize girdi. Polis tarafından Muhammet Kırca, kısa süre sonra denizden çıkartıldı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa bildirilen Muhammet Kırca’ya ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

2,5 METRE DERİNLİKTE ÇIKARILDI

Olay yerine gelen dalgıçlar ve sahil güvenlik ekipleri 16 yaşındaki Samet Kırca’yı bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından Samet Kırca’nın 2 buçuk metre derinlikteki cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkartılan çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ASKERDEN YENİ GELDİ

Muhammet Kırca ise kaldırıldığı Dilovası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kısa süre öne askerlik görevini tamamlayarak evine döndüğü öğrenilen Muhammet Kırca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.