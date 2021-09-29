Kocaeli'de kargo görevlisine saldırı

Evinin önünde malzeme ayıran kargo görevlisi O.Ç.'ye yumrukla saldıran Yakup A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Can Sokak'ta araçtan kargo malzemelerini ayıran dağıtım görevlisi O.Ç., bölgede oturan Yakup A. tarafından saldırıya uğradı.

SOKAK ORTASINDA YUMRUKLADI

Araçtan inip, polise haber veren O.Ç.'ye yumruk atan Yakup A., ekipleri görünce taş atarak kendi evinin camlarını kırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbetst kalan Yakup A.'nın, daha önce de bir kişiye daha saldırdığı ortaya çıktı.

Saldırı anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.