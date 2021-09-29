Euro
10.3333
-0.43%
Dolar
8.8521
-0.21%
Altın
495.55
0.25%
Borsa
1.394
0.74%
Bitcoin
374.195
-0.23%
EXEN Coin
20.10
0.60%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Kocaeli'de kargo görevlisine saldırı

    Evinin önünde malzeme ayıran kargo görevlisi O.Ç.'ye yumrukla saldıran Yakup A., polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • DHA
    • 29.09.2021 - 12:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de kargo görevlisine saldırı

    Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Can Sokak'ta araçtan kargo malzemelerini ayıran dağıtım görevlisi O.Ç., bölgede oturan Yakup A. tarafından saldırıya uğradı.

    SOKAK ORTASINDA YUMRUKLADI

    Araçtan inip, polise haber veren O.Ç.'ye yumruk atan Yakup A., ekipleri görünce taş atarak kendi evinin camlarını kırdı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Olay sonrası gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbetst kalan Yakup A.'nın, daha önce de bir kişiye daha saldırdığı ortaya çıktı.

    Saldırı anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

    Kocaeli de kargo görevlisine saldırı #1

    Kocaeli de kargo görevlisine saldırı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir