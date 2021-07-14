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- Kocaeli’de karnına tel saplanan yavru kedi kurtarıldı
Kocaeli’de karnına tel saplanan yavru kedi kurtarıldı
Bir evin bahçesini çevreleyen çitlerin üzerinden atlayan yavru kedinin karnına, çitin üstündeki tel saplandı. Yavru kedi,n belediyeye bağlı Hayvan Refahı Ekibi tarafından kurtarıldı.
- DHA
- 14.07.2021 - 09:18
- Güncelleme : 14.07.2021 - 09:33
Kocaeli’nin Darıca ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Şebnem Sokak’daki bir evin bahçesini çevreleyen çitlerin üzerinden atlamak isteyen yavru kedinin karnına, çitin üstündeki tel saplandı.
Hareket edemeyen yavru kedi, bulunduğu yerde asılı kaldı.
Canı yanan kedinin çıkardığı sesleri fark eden bina sakinleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜNE HABER VERİLDİ
Ekipler, kedinin karnına saplanan teli görünce belediyenin veteriner müdürlüğüne haber verdi.
Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Darıca Belediyesi’ne bağlı Hayvan Refahı Ekibi, yavru kediyi saplandığı yerden kurtardı.
Yaralanan kedi tedavisi için veterinere götürüldü.
Kocaeli’de karnına tel saplanan yavru kedi kurtarıldı VİDEO