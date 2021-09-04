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    Kocaeli'de kavga eden baba ve oğlu birbirini bıçakladı

    Birlikte alkol alan baba ve oğlu, çıkan tartışmada bıçakla birbirlerini yaralayarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 16:51
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 17:15
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    Kocaeli'de kavga eden baba ve oğlu birbirini bıçakladı

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evde alkol alan Ç.O. ve oğlu C.O. arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi neticesinde evdeki bıçaklara sarılan baba ve oğlu birbirlerine saldırdı.

    BABA ELİNDEN, OĞLU YÜZÜNDEN YARALANDI

    Kavgada C.O. yüzünden Ç.O. ise elinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı.
    Kavgayı duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hafif şekilde yaralandıkları belirlenen baba ve oğlu, polis aracına alınarak Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.

    İzmit’te baba ve oğlun alkol masasında kavgası kanlı bitti VİDEO

    ÖNCE HASTANEYE SONRA EMNİYETE

    Hastanede pansuman yapılan Ç.O. ve oğlu C.O. alınan doktor raporunun ardından ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

    Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

    Kocaeli de kavga eden baba ve oğlu birbirini bıçakladı #1

    Kocaeli de kavga eden baba ve oğlu birbirini bıçakladı #2

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