Kocaeli'de kavga eden baba ve oğlu birbirini bıçakladı

Kocaeli'de kavga eden baba ve oğlu birbirini bıçakladı

Birlikte alkol alan baba ve oğlu, çıkan tartışmada bıçakla birbirlerini yaralayarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evde alkol alan Ç.O. ve oğlu C.O. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi neticesinde evdeki bıçaklara sarılan baba ve oğlu birbirlerine saldırdı.

BABA ELİNDEN, OĞLU YÜZÜNDEN YARALANDI

Kavgada C.O. yüzünden Ç.O. ise elinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı.

Kavgayı duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hafif şekilde yaralandıkları belirlenen baba ve oğlu, polis aracına alınarak Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.

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ÖNCE HASTANEYE SONRA EMNİYETE

Hastanede pansuman yapılan Ç.O. ve oğlu C.O. alınan doktor raporunun ardından ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.