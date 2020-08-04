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    Kocaeli'de kayalıktan düşen kadın kurtarıldı

    Gebze ilçesinde, yürüyüş yaptığı Ballıkayalar Kanyonu'nda kayalıklardan düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 04.08.2020 - 22:34
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    Kocaeli'de kayalıktan düşen kadın kurtarıldı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Türkiye'nin en önemli yürüyüş rotalarından biri olarak gösterilen 1,5 kilometre uzunluğundaki kanyona gelen doğasever R.D. (21), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

    Kocaeli'de kayalıktan düşen kadın kurtarıldı #1

    EKİPLER SEDYEYLE TAHLİYESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

    Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen AKUT Kocaeli, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince kayalıklardan sedyeyle tahliyesi gerçekleştirilen R.D, sağlık personeline teslim edildi.

    Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından sol ayağında kırık olduğu şüphesiyle Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kocaeli'de kayalıktan düşen kadın kurtarıldı #2

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