Kocaeli'de kayıp şahıs hastanede bulundu

İki gün boyunca kendisinden haber alınamayan ve itfaiye ekiplerince yaşadığı eve balkondan girilen şahsın, hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir otelde çalışan Fatih Seper, iki gün boyunca işe gitmeyince çalışma arkadaşları şüphelendi.

Şahsın yakınlarına durumu haber veren otel çalışanları, Seper’in Körfez Fatih Mahallesi’ndeki evine giderek uzun süre kapıyı çaldı.

Kapının açılmaması üzerine, 112 Acil Yardım ekiplerine haber verildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç ile Seper’in yaşadığı ikinci kata ulaşıldı.

BALKONUN CAMI KIRILDI

Balkonun camı kırılarak evin içine girildi. Polis ve itfaiye ekipleri, içeride kimseyi bulamayınca dışarı çıktı.

ABİSİNİN EVİNE GİRİLDİ

Binanın diğer sakinlerinin, şahsın alt katta yaşayan ağabeyi İrfan Seper’in dairesinde olabileceğini söylemeleri üzerine, ekipler alt kata indi. Çelik daire kapısı kırılarak içeri girildi. Kimseyi bulamayan ekipler, arama çalışmalarını sonlandırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Konu hakkında başlatılan inceleme sonucu, Seper’in rahatsızlanması sonrasında, iki gündür hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.