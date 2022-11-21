Trafikte otomobil ile motosiklet çarpıştı, o anlar hem kaza yapan motosikletteki yolcu hem de güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi, Alikahya Fatih Mahallesi Akarca Caddesi'nde bir kaza meydana geldi.

Akarca Caddesi üzerinden gelen motosiklet ile Beyaz Gül Sokak’a dönmeye çalışan otomobil çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle beraber motosiklet metrelerce sürüklendi.

Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Görüntülerde, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı ve motosikletin savrulduğu anlar yer alırken kaza anı, motosiklette bulunan yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Vatandaşlar, kazanın meydana geldiği yol üzerinde böyle kazaların olmaması için tedbir alınması gerektiğini belirtti.

Kocaeli'de kaza geçiren motor sürücüsü olay anını kameraya aldı ViDEO



"Arabalar çok dikkatsiz"

Kazayı anlatan ve kendisinin de aynı yoldan sık sık bisikletle geçtiğini söyleyen Efe Uluköylü, "Dün burada motosiklet ile otomobil arasında kaza oldu. Burada herhangi bir önlem olmadığından dolayı ikisi de görmüyor ve geçeceğini zannediyor. Ben de buradan bisikletimle geçiyorum. Arabalar çok dikkatsiz. Yetkililerin gerekli tedbirleri almasını öneririm." dedi.



