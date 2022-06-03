Petrol
117.51
-0.09%
Euro
17.7567
0.33%
Dolar
16.4852
0.19%
Altın
991.53
0.26%
Borsa
2602
-1.26%
Bitcoin
506.140
2.46%
BTXN Coin
12.29
0.82%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Kocaeli'de kaza yapan otomobilin sürücüsü kaçtı

    Önünde seyir halinde olan otomobile çarpan lüks otomobil, takla atıp yan dönerek durabilirken sürücü, aracın penceresinden çıkarak kaçtı.
    • 03.06.2022 - 05:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de kaza yapan otomobilin sürücüsü kaçtı

    Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde, T.Y. idaresindeki 06 CIV 865 plakalı lüks otomobil, önünde seyir halinde olan Muhammed Emin Yeten idaresindeki 41 HS 865 plakalı otomobile arkadan çarptı.

    Araç takla attı, sürücü pencereden kaçtı

    Çarpan otomobil takla atarak yan döndü. Sürücü ise camdan çıkarak kaza yerinden uzaklaştı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli de kaza yapan otomobilin sürücüsü kaçtı #1

    Kaçan sürücü, yaralı halde bulundu

    İHA'nın haberine göre; plis ekiplerinin yaptığı aramalar neticesinde kaçan sürücü T.Y., yaralı halde bulunup sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazadan dolayı takla atan otomobil, çekici ve vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, aracın kaldırılması neticesinde yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de kaza yapan otomobilin sürücüsü kaçtı #2

    "Bir anda arkadan vurdu, çok süratliydi"

    Kazayı anlatan öndeki otomobilin sürücüsü Muhammed Emin Yeten, “Sağa sinyal verdim. Bir anda arkadan vurdu, arabayı toparlayamadım, kaldırıma doğru girdim. Çok süratliydi” dedi.

    Kocaeli de kaza yapan otomobilin sürücüsü kaçtı #3

    "Araç sürüklendi, sürücüsü camdan çıktı"

    Olaya tanık olan vatandaş Furkan Sarıtaş ise, "Olay, pidecinin önünde oldu. Bir anda ‘küt’ diye bir ses geldi. Arabanın yan yattığını gördüm. Ondan sonra da buraya kadar sürüklendiğini gördüm. Aracın sürücüsünün de camdan çıktığını gördüm" ifadelerini kullandı.


    İlginizi Çekebilir

    Adana'da sulama kanalına düşen kişinin cesedi bulundu
    3. Sayfa

    Adana'da sulama kanalına düşen kişinin cesedi bulundu

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Okumadan imzaladığı belge ile 4 katlı evinden oldu
    3. Sayfa

    Okumadan imzaladığı belge ile 4 katlı evinden oldu

    Görüş Bildir