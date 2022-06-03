Kocaeli'de kaza yapan otomobilin sürücüsü kaçtı

Önünde seyir halinde olan otomobile çarpan lüks otomobil, takla atıp yan dönerek durabilirken sürücü, aracın penceresinden çıkarak kaçtı.

Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde, T.Y. idaresindeki 06 CIV 865 plakalı lüks otomobil, önünde seyir halinde olan Muhammed Emin Yeten idaresindeki 41 HS 865 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Araç takla attı, sürücü pencereden kaçtı

Çarpan otomobil takla atarak yan döndü. Sürücü ise camdan çıkarak kaza yerinden uzaklaştı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaçan sürücü, yaralı halde bulundu

İHA'nın haberine göre; plis ekiplerinin yaptığı aramalar neticesinde kaçan sürücü T.Y., yaralı halde bulunup sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazadan dolayı takla atan otomobil, çekici ve vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, aracın kaldırılması neticesinde yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Bir anda arkadan vurdu, çok süratliydi"

Kazayı anlatan öndeki otomobilin sürücüsü Muhammed Emin Yeten, “Sağa sinyal verdim. Bir anda arkadan vurdu, arabayı toparlayamadım, kaldırıma doğru girdim. Çok süratliydi” dedi.

"Araç sürüklendi, sürücüsü camdan çıktı"

Olaya tanık olan vatandaş Furkan Sarıtaş ise, "Olay, pidecinin önünde oldu. Bir anda ‘küt’ diye bir ses geldi. Arabanın yan yattığını gördüm. Ondan sonra da buraya kadar sürüklendiğini gördüm. Aracın sürücüsünün de camdan çıktığını gördüm" ifadelerini kullandı.