- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli'de kaza yaparak yan yatan aracı vatandaşlar düzeltti
Kocaeli'de kaza yaparak yan yatan aracı vatandaşlar düzeltti
- 22.09.2022 - 09:12
- Güncelleme : 22.09.2022 - 09:50
İki otomobilin karıştığı kazadan kimse yara almadan kurtuldu...
Kocaeli'nin Derince ilçesinde seyir halinde olan H.Ö.'ye ait otomobil, ara sokaktan caddeye çıkarken A.S.A. idaresindeki hafif ticari araca çarptı.
Kazanın şiddetiyle ticari araç takla atarak yan durdu.
Burunları dahi kanamadı
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın içerisinde bulunan sürücü ve yolcular burunları bile kanamadan dışarı çıktı.
Vatandaşlar seferber oldu
Yan yatan aracı ise cadde üzerindeki vatandaşlar el birliğiyle iterek düzeltti. Kazadan dolayı yol kenarında bulunan yön tabelası da devrildi.
Sıkışan ve yaralanan kimsenin olmadığı kazada itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeden ayrıldı.
Kocaeli'de kaza yaparak yan yatan aracı vatandaşlar düzeltti VİDEO
Alkollü çıktı
Öte yandan, sürücü H.Ö.’ye alkolmetre üfletildi. Sürücü, yapılan testte 84 promil alkollü çıktı.
İHA'nın aktarımına göre; gözaltına alınan H.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.