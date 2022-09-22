İki aracın karıştığı kazada araçlardan biri yan yattı, içindeki yolcular burunları bile kanamadan çıktı. Öte yandan diğer araç sürücüsünün 84 promil alkollü olduğu belirlendi.

İki otomobilin karıştığı kazadan kimse yara almadan kurtuldu...

Kocaeli'nin Derince ilçesinde seyir halinde olan H.Ö.'ye ait otomobil, ara sokaktan caddeye çıkarken A.S.A. idaresindeki hafif ticari araca çarptı.

Kazanın şiddetiyle ticari araç takla atarak yan durdu.

Burunları dahi kanamadı

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın içerisinde bulunan sürücü ve yolcular burunları bile kanamadan dışarı çıktı.

Vatandaşlar seferber oldu

Yan yatan aracı ise cadde üzerindeki vatandaşlar el birliğiyle iterek düzeltti. Kazadan dolayı yol kenarında bulunan yön tabelası da devrildi.

Sıkışan ve yaralanan kimsenin olmadığı kazada itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeden ayrıldı.

Kocaeli'de kaza yaparak yan yatan aracı vatandaşlar düzeltti VİDEO



Alkollü çıktı

Öte yandan, sürücü H.Ö.’ye alkolmetre üfletildi. Sürücü, yapılan testte 84 promil alkollü çıktı.

İHA'nın aktarımına göre; gözaltına alınan H.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.