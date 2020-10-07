Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Eyice, freni boşalan jandarma midibüsünün kaza yapması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Sipahiler köyündeki bir yıkımda görev alan jandarmaları Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı'na götüren midibüsün rampa aşağı indiği sırada frenleri boşaldı.

Araç, önce park halindeki bir otomobile ardından da inşaat halindeki caminin duvarına çarpıp durabildi.

1 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ

Kazada, 8 jandarma yaralandı. Ağır yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Eyice, tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Ordu nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Eyice'nin bekar olduğu öğrenildi.

TÖRENLE UĞURLANDI

Orkun Eyice'nin cenazesi, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Cengiz Topel Havalimanı'nda düzenlenen askeri tören ile memleketi Ordu'ya uğurlandı. Şehidin naaşının havalimanına getirilmesinin ardından dualar okundu.

Daha sonra şehidin cenazesi tören mangası tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçağa konularak memleketi Ordu'ya hareket etti.

"ANNENE TESLİM EDECEĞİM SENİ OĞLUM"

Şehidin naaşının taşındığı sırada arkasından takip eden teyzesi, "Ellerimle götürüyorum, annene teslim edeceğim seni oğlum. Allah seni bana emanet etti. Ben de annene vereceğim oğlum" diyerek gözyaşı döktü.

Eyice'nin cenazesi, yarın Ordu'nun Kumru ilçesinde toprağa verilecek.

MSB: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden şehit Eyice için paylaşım yaparak, "Kocaeli'de görev dönüşü meydana gelen trafik kazasında şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Kocaeli'de kazada yaralanan uzman onbaşı şehit oldu