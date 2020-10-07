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    Kocaeli'de kazada yaralanan uzman onbaşı şehit oldu

    Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Eyice, freni boşalan jandarma midibüsünün kaza yapması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 07.10.2020 - 09:46
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 09:46
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    Kocaeli'de kazada yaralanan uzman onbaşı şehit oldu

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Sipahiler köyündeki bir yıkımda görev alan jandarmaları Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı'na götüren midibüsün rampa aşağı indiği sırada frenleri boşaldı.

    Araç, önce park halindeki bir otomobile ardından da inşaat halindeki caminin duvarına çarpıp durabildi.

    1 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ

    Kazada, 8 jandarma yaralandı. Ağır yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Eyice, tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

    Ordu nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Eyice'nin bekar olduğu öğrenildi.

    Kocaeli de kazada yaralanan uzman onbaşı şehit oldu #1

    TÖRENLE UĞURLANDI

    Orkun Eyice'nin cenazesi, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Cengiz Topel Havalimanı'nda düzenlenen askeri tören ile memleketi Ordu'ya uğurlandı. Şehidin naaşının havalimanına getirilmesinin ardından dualar okundu.

    Daha sonra şehidin cenazesi tören mangası tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçağa konularak memleketi Ordu'ya hareket etti.

    Kocaeli de kazada yaralanan uzman onbaşı şehit oldu #2

    "ANNENE TESLİM EDECEĞİM SENİ OĞLUM"

    Şehidin naaşının taşındığı sırada arkasından takip eden teyzesi, "Ellerimle götürüyorum, annene teslim edeceğim seni oğlum. Allah seni bana emanet etti. Ben de annene vereceğim oğlum" diyerek gözyaşı döktü.

    Eyice'nin cenazesi, yarın Ordu'nun Kumru ilçesinde toprağa verilecek.

    Kocaeli de kazada yaralanan uzman onbaşı şehit oldu #3

    MSB: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

    Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden şehit Eyice için paylaşım yaparak, "Kocaeli'de görev dönüşü meydana gelen trafik kazasında şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

    Kocaeli'de kazada yaralanan uzman onbaşı şehit oldu

    Kocaeli de kazada yaralanan uzman onbaşı şehit oldu #4

    Kocaeli de kazada yaralanan uzman onbaşı şehit oldu #5

    Kocaeli de kazada yaralanan uzman onbaşı şehit oldu #6

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