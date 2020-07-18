Kırmızı ışıkta duran otomobile çarpmamak için karşı şeride geçen tır, geçtiği şeritte özel halk otobüsüne çarptı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde trafik kazası meydana geldi.

Halıdere mevkisindeki D-130 karayolu, İzmit istikametinde Raşit O. idaresindeki tır, aynı istikamette ilerleyen otomobilin trafik ışıklarında yavaşladığını gördü.

Hızla yokuş aşağı ilerlerken hızını alamayan tır sürücüsü, aracını durduramayınca önündeki otomobile çarpmamak için karşı şeride geçti.

YARALANAN OLMADI

Refüjü aşarken tekerleri parçalanan tır, karşı şeritte dönüş için bekleyen Mehmet Kılıç idaresindeki özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken şans eseri kazada yaralanan olmadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar, çekici ile yoldan kaldırılırken kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de kazadan kaçmak isteyen tır, otobüse çarptı - VİDEO



KAMERALAR O ANLARI KAYDETTİ

Öte yandan kaza anı ise halk otobüsünün araç içi kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yokuştan hızla inen tır, trafik ışıklarında duran otomobili görünce manevra yaparak karşı şeride geçiyor. Refüjü aşarken tekerleri parçalanan tır, halk otobüsüne çarparak duruyor.