Petrol
92.37
-0.01%
Euro
18.1271
-0.44%
Dolar
18.6022
-0.02%
Altın
972.71
-0.06%
Borsa
3926
0.64%
Bitcoin
358.610
-0.86%
BTXN Coin
9.64
-0.31%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Kocaeli'de kazaya yardıma giden adama kurşun yağdırıldı

    Darıca'da kaza yaptığı arkadaşına yardıma giden şahıs, husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüphelilerin olay yerinden kaçtığı kavgada yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.
    • 21.10.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 12:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de kazaya yardıma giden adama kurşun yağdırıldı

    Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Ferhat K. isimli şahıs kaza yapan arkadaşına yardıma gitti.

    Ferhat K. olay yerinde aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Aykut Y. ve Yunus K. ile karşılaştı.

    Yardıma gitti kurşun yağdırıldı

    Nabızların yükseldiği tartışmada  Aykut Y. ve Yunus K., yanlarında getirdikleri tabanca ile Ferhat K.’ye kurşun yağdırdı.

    Ferhat K., bacağından yaralanarak kanlar içinde yere yığılırken, Aykut Y. ve Yunus K. olay yerinden kaçtı.

    Kocaeli de kazaya yardıma giden adama kurşun yağdırıldı #1

    Ekipler olay yerine geldi

    Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

    Kocaeli de kazaya yardıma giden adama kurşun yağdırıldı #2

    Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor

    Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Şahıslar olay yerinde kaçtı

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri Ferhat K.’yi yaralayıp kaçan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı.

    Kocaeli de kazaya yardıma giden adama kurşun yağdırıldı #3


    Artvin'de sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı
    Yaşam

    Artvin'de sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    'Süleyman Şah Türbesi'ni toprağımıza götüreceğiz'
    Gündem

    'Süleyman Şah Türbesi'ni toprağımıza götüreceğiz'

    Görüş Bildir