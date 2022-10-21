Kocaeli'de kazaya yardıma giden adama kurşun yağdırıldı

Darıca'da kaza yaptığı arkadaşına yardıma giden şahıs, husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüphelilerin olay yerinden kaçtığı kavgada yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Ferhat K. isimli şahıs kaza yapan arkadaşına yardıma gitti.

Ferhat K. olay yerinde aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Aykut Y. ve Yunus K. ile karşılaştı.

Yardıma gitti kurşun yağdırıldı

Nabızların yükseldiği tartışmada Aykut Y. ve Yunus K., yanlarında getirdikleri tabanca ile Ferhat K.’ye kurşun yağdırdı.

Ferhat K., bacağından yaralanarak kanlar içinde yere yığılırken, Aykut Y. ve Yunus K. olay yerinden kaçtı.

Ekipler olay yerine geldi

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor

Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şahıslar olay yerinde kaçtı

İHA'nın haberine göre, polis ekipleri Ferhat K.’yi yaralayıp kaçan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı.