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    Kocaeli'de kazayı izlemek için yavaşlayan otomobile otobüs çarptı

    Başiskele ilçesinde meydana gelen bir kazayı izlemek isterken yavaşlayan otomobile arkadan gelen otobüs çarptı.
    • İHA
    • 21.02.2021 - 23:34
    • Güncelleme : 21.02.2021 - 23:39
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    Kocaeli'de kazayı izlemek için yavaşlayan otomobile otobüs çarptı

    Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde D-130 Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil takla attı.

    Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    KAZAYI DAHA NET GÖRMEK İSTEDİ

    Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, takla atan otomobilin yaralanan sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yapmaya başladı.

    Bu sırada yol üzerinde seyir halinde bulunan başka bir otomobil sürücüsü, kazayı daha net görebilmek için aracını yavaşlattı.

    Bunun ardından arkadan süratle gelen bir otobüs, yavaşlayan otomobili fark edemedi. Otobüsün otomobile çarptığı an ise bir başka sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

    Kocaeli'de kazayı izlemek için yavaşlayan otomobile otobüs çarptı VİDEO

    Kocaeli de kazayı izlemek için yavaşlayan otomobile otobüs çarptı #1

    Kocaeli de kazayı izlemek için yavaşlayan otomobile otobüs çarptı #2

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