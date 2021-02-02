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    Kocaeli’de kendini savcı olarak tanıtıp, 240 bin lirasını aldı

    Telefonla arayarak kendisini savcı olarak tanıttığı kişiyi 241 bin TL dolandıran şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
    • İHA
    • 02.02.2021 - 08:09
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    Kocaeli’de kendini savcı olarak tanıtıp, 240 bin lirasını aldı

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan bir kişiyi telefonla arayan M.A.B., kendisini savcı olarak tanıtıp korkutarak bütün parasını kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyledi.

    Daha sonra dolandırıcı, o kişiden 241 bin TL para alarak, kayıplara karıştı.

    İSTANBUL’DA YAKALANDI

    Dolandırıldığını anlayan kişi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, vatandaşı dolandıran M.A.B.'yi İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakaladı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli’de kendini savcı olarak tanıtıp, 240 bin lirasını aldı #1

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