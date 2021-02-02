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Kocaeli’de kendini savcı olarak tanıtıp, 240 bin lirasını aldı

Kocaeli’de kendini savcı olarak tanıtıp, 240 bin lirasını aldı

Telefonla arayarak kendisini savcı olarak tanıttığı kişiyi 241 bin TL dolandıran şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.