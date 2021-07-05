Kocaeli'de kendisini bıçaklayan şahıslardan kurtulmak için tren hattına girdi

Kocaeli'de kendisini bıçaklayan şahıslardan kaçmak isteyen Eren B., çitlerden atlayarak tren hattına girdi. Vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alındı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Bulvarı’nda tartıştığı şahıslar tarafından bıçaklanan 26 yaşındaki Eren B., çitlerden atlayarak tren hattına girdi.

Çevredeki vatandaşlardan yardım isteyen genç, hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşlar daha sonra durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Eren B., çitlerin üzerinden geçirilerek tren hattından çıkartıldı.

Ambulansa alınan Eren B., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise Eren B.’yi bıçaklayan kimliği belirsiz şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

''TAŞ ATARAK YARDIM İSTEDİ''

Otobüs durağında beklerken yaralı Eren B.’nin sesini duyurmak için bulundukları yöne doğru taş attığını söyleyen Bilal Özkan İsimli vatandaş, “Otobüs bekliyorduk. Ondan sonra sesler vardı, dikkat etmedik. Daha sonra baktık, bize doğru taş atmaya başladı. Sonra bir baktık, ‘Yardım edin, ambulans çağırın’ diye bağırıyor. Daha sonra çitlerden atladık, yarası derindi. Sardık, pansuman yaptık. Daha sonra ambulansı çağırdık” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.