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    Kocaeli'de kereste fabrikasında yangın

    Bir kereste fabrikasının işçileri tarafından kullanılan ahşap kulübe, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • 30.05.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 08:47
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    Kocaeli'de kereste fabrikasında yangın

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Mehmetağa Mahallesi’nde kereste fabrikasında  işçilerinin kullandığı ahşap kulübede yangın meydana geldi.

    Alevlerin fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Söndürüldü

    İHA'nın aberine göre; ilk yapılan incelemede yangın esnasında kulübede kimsenin olmadığı tespit edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmayla yangını kontrol altına alıp söndürüldü.

    Kocaeli'de kereste fabrikasında yangın

    Alevler kestelere de sıçradı

    Alevlerin etrafa yayılması neticesinde fabrikaya ait kerestelerin bir kısmının da yandığı öğrenildi.

    Ayrıca 90 balya saman, 1500 adet muz kolisi ve 500 adet plastik sepet de alevlere teslim oldu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de kereste fabrikasında yangın #1

    Kocaeli de kereste fabrikasında yangın #2

    Kocaeli de kereste fabrikasında yangın #3


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