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    Kocaeli'de kibritle oynayan çocuk otomobili ateşe verdi

    Derince'de kibritle oynayan çocuk otomobilin yanmasına sebep oldu.Birden alevlenen yangın yan tarafta bulunan kamyonete sıçradı.Ekipler tarafından söndürelen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
    • 07.10.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 16:03
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    Kocaeli'de kibritle oynayan çocuk otomobili ateşe verdi

    Kocaeli'nin Derince ilçesi'nde park halindeki araçların yanında yanıcı kibritle oyun oynayan küçük dehşet saçtı.

    Otomobilin yanında kibritle oynayan çocuk aracı ateşe verdi. Otomobilde başlayan yangın bir süre sonra otomobilin yanında bulunan 34 kamyonete sıçradı.

    Otomobile birlikte kamyonu ateşe verdi

    Kamyonetin kasasındaki brandalarının tutuştuğunu fark eden, sürücü ise kamyoneti bulunduğu yerden çıkartarak yanmasını önledi.

    Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

    Kocaeli de kibritle oynayan çocuk otomobili ateşe verdi #1

    Otomobil kullanılamaz hale geldi

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere teslim olan otomobili söndürme çalışması başlattı. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınırken otomobil kullanılmaz hale geldi.

    İncelemeler devam ediyor

    İHA'nın haberinegöre, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de kibritle oynayan çocuk otomobili ateşe verdi #2


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