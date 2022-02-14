Kocaeli’de, kırmızı ışıkta çapraz ateşe tutuldular

Dün sabaha karşı bindikleri aracın kurşunlanması sonucu yaşamını yitiren Emine Çöp ile Tuğçe Semiz’in, kırmızı ışıkta bekledikleri sırada çapraz ateşe tutuldukları ortaya çıktı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 28 yaşındaki iki çocuk annesi Emine Çöp, 22 yaşındaki kuzeni Tuğçe Semiz, bir başka kuzenleri olan Yağmur ve çocukluk arkadaşları Alihan Kaya, akşam saatlerinde bir araya geldi.

Yağmur isimli kuzenlerine direksiyon dersi veren Emine Çöp ve beraberindekiler, ardından kiraladıkları otomobil ile kafeye gitti. Alihan Kaya da bir başka otomobille kafeye geldi.

Sabah 04.00 sıralarında mekandan çıkan Emine Çöp, Tuğçe Semiz ve Alihan Kaya, kiraladıkları otomobile binerek ayrıldı.

Emine Çöp'ün kullandığı otomobil, cadde üzerindeki trafik ışıklarına yaklaştığında yavaşladı. Alihan Kaya'nın kullandığı otomobil de hemen yanlarında durdu.

OTOMOBİL KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Bu sırada ortaya çıkan ve iki kişi olduğu iddia edilen kar maskeli zanlılar, iki otomobili de kurşun yağmuruna tuttu.

TIRA ÇARPARAK DURABİLDİ

Alihan Kaya, hızla olay yerinden uzaklaşırken, iki genç kızın bulunduğu otomobil kısa bir mesafe ilerledikten sonra durdu.

Yaralı halde olay yerinden uzaklaşan Alihan Kaya'nın kullandığı otomobil de, 500 metre ileride bir tıra çarparak durdu. Olay yerinde durakları bulunan taksi şoförleri, yardıma koştu.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen iki genç kız kurtarılamazken, ağır yaralanan Alihan Kaya ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

30’YA YAKIN KURŞUN İZİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, genç kızların kullandığı otomobil ile Alihan Kaya'nın kullandığı otomobilde 30'a yakın kurşun izi tespit etti.

Özellikle otomobilin sağ arkada tarafından ateş edildiği tespit edilirken, dikiz aynalarında bile mermi izlerine rastlandı.

AYRILDIĞI ERKEK ARKADAŞI TEHDİT EDİYORDU İDDİASI

Hayatını kaybeden iki çocuk annesi Emine Çöp'ün, bir fabrikada işçi olarak çalıştığı ve eşinden üç yıl önce boşandığı, Yağmur'un ise bir süre önce erkek arkadaşından ayrıldığı öğrenildi.

Yağmur'un eski erkek arkadaşının, ayrılıklarından sorumlu tuttuğu Emine Çöp'ü bir süre önce tehdit ettiği ifade edildi.

Müge Anlı'ya konuşan Emine Çöp'ün babası, "Biri benim, biri kardeşimin kızı. İkisi de benim evladım. Bu çocukların suçu günahı ne? Kimseyle bir husumetimiz, kan davamız yok. Bizim yüreğimiz yandı. İki tane çocuğu annesiz kaldı. Ben onlara nasıl söyleyeyim." dedi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iki genç kızın öldürülmesi ile ilgili özel bir ekip kurdu.

Cinayet şubesi dedektifleri, cinayeti çözebilmek için geniş çaplı inceleme başlattı.