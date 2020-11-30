Kocaeli'de kısıtlamaya uymayıp küfredince gözaltına alındılar

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında neden dışarıda olduklarını soran polis ve bekçilere hakaret eden 2 kişi, gözaltına alındı. Memura mukavemetten adliyeye sevk edilen 2 kişi, serbest kaldı.

Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Çınarlı Meydanı’nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ve bekçiler, 2 kişinin alkol alarak çevreye rahatsızlık verdiklerini gördü.

Ali K.'nin (26) kimliği kontrol edilirken, yanlarına gelen arkadaşı olan Semih G. (29) ise iş yerine montunu almak için girdiğini söyledi.

Polis ve bekçiler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğunu, neden dışarıda bulunduklarını sordu.

ALKOLLÜ ÇIKTILAR

İddiaya göre 2 kişi, "Size ne yapacağınız, işi de hepinizin de..." diyerek küfür etti. Direnen 2 kişi, zor kullanılarak kelepçelenerek gözaltına alındı. 2 kişinin 2.00 promil alkollü oldukları belirlendi.

Polis memuru Uğur K. sağ el serçe parmağından yaralandığı yönünde rapor alırken, diğer polis memurları ve bekçiler, gözaltına alınan Ali K. ve Semih G. hakkında şikayetçi oldu.

2 kişi, 'kasten yaralama ve görevli memura mukavemet' suçundan adliyeye sevk edilirken, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.