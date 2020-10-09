Kocaeli'de kitapçıdan cep telefonu çalan kadın kamerada

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kitabevine müşteri kılığında giren kadın, tezgahta bulunan cep telefonunu saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Belsa Sokak’ta meydana gelen olayda, kitabevine gelen bir kadın, bir süre raflardaki kitapları inceledi.

Kadın eline aldığı 5 lira değerindeki kitabı almak istediğini söyleyerek, kitabevi çalışanına ücretini ödedi.

RAFTAN CEP TELEFONUNU ALDI

Daha sonra kitabevinde oyalanmaya devam eden kadın, çalışanların diğer müşterilerle ilgilendiği sırada kasanın yanında bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

Olayı fark eden çalışanlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Olayla ilgili konuşan kitabevi sahibi Mustafa Anayurtlu, cep telefonunun olayın üzerinden 30 saat geçmesine rağmen bulunamadığını ifade ederek, “Akşam saatleriydi. 3-4 müşteri geldi. Müşteri kılığındaki ilgili kişi de geldi. 5 TL değerinde bir kitap satın aldı. Biz diğer müşterilerle ilgilenirken buradaki cep telefonumu elini sokarak aldı ve hızlıca dükkanımızdan uzaklaştı. Telefonumuz özel bir telefondu. 10 yıllık bir şirket hattıydı. Müşteriler o cep telefonunu arayınca ulaşamadıklarını bildirdiler. Biz de aramaya başladık. Çalındığını fark ettik. Daha sonra kamera görüntülerini izledik ve çalan kişiyi gördük. Hemen emniyeti aradık. Emniyetten iki tane arkadaş geldi. Hırsızlık masasının çok işi varmış. Resmi polis haklarımızı anlattı. Biz de haklarımızı bildiğimizi söyleyerek teşekkür ettik. Olayın üzerinden 30 saat geçmesine rağmen henüz bir sonuç alamadık. Sakarya’da da iş yerimiz var, aynı olay orada başımıza gelmişti. 3 saat sonra telefonumuz bir mağazaya satılırken polis ekipleri tarafından ele geçirilmişti. Buradan da Sakarya Emniyeti’ne teşekkür ediyoruz. Telefonumuzun içerisinde özel numaramız var. Biz telefonumuzun bulunup ilgili kişinin cezalandırılmasını istiyoruz.” dedi.