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- Kocaeli’de kız çocuğunu taciz eden sapığı dövdüler
Kocaeli’de kız çocuğunu taciz eden sapığı dövdüler
10 yaşındaki çocuğu sokak ortasında elle taciz eden zanlı, durumu fark eden vatandaşlar tarafından dövülüp, polise teslim edildi.
- DHA
- 16.07.2020 - 16:13
Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi’nde Z.Y. adlı şüpheli, 10 yaşındaki kız çocuğunu, sokakta elle taciz etti.
Vatandaşlar durumu fark edip, Z.Y.’ye saldırdı.
GÖZALTINA ALINDI
Darbedilen Z.Y., ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Z.Y., emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.