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Kocaeli’de kız çocuğunu taciz eden sapığı dövdüler

Kocaeli’de kız çocuğunu taciz eden sapığı dövdüler

10 yaşındaki çocuğu sokak ortasında elle taciz eden zanlı, durumu fark eden vatandaşlar tarafından dövülüp, polise teslim edildi.