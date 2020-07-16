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    Kocaeli’de kız çocuğunu taciz eden sapığı dövdüler

    10 yaşındaki çocuğu sokak ortasında elle taciz eden zanlı, durumu fark eden vatandaşlar tarafından dövülüp, polise teslim edildi.
    • DHA
    • 16.07.2020 - 16:13
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    Kocaeli’de kız çocuğunu taciz eden sapığı dövdüler

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi’nde Z.Y. adlı şüpheli, 10 yaşındaki kız çocuğunu, sokakta elle taciz etti.

    Vatandaşlar durumu fark edip, Z.Y.’ye saldırdı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Darbedilen Z.Y., ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Z.Y., emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

    Kocaeli’de kız çocuğunu taciz eden sapığı dövdüler #1

    Kocaeli’de kız çocuğunu taciz eden sapığı dövdüler #2

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