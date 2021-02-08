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    Kocaeli'de kızını darbeden kadının kullandığı yastık ‘silah’ sayıldı

    Kocaeli'de kızını darbeden kadının kullandığı yastık ‘silah’ sayıldı

    Çocuğuna uyguladığı şiddet görüntülerinin ardından tutuklanan Nurcan Serçe’nin olay sırasında kullandığı yastık, mahkeme tarafından silah olarak kabul edildi.
    • DHA
    • 08.02.2021 - 18:34
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 18:43
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    Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan Nurcan Serçe’nin 14 yaşındaki kızına yastıkla şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyada infial yaratmıştı.

    Olayın ardından Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılmış,  cani anne Nurcan Serçe ile olay anını cep telefonuyla kayda alan dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar gözaltına alınmıştı.

    "DAYAKÇI BİR ANNE DEĞİLİM"

    Mahkemede verdiği ifadesinde kızını evin bahçesinde erkek çocukların yanında idrarını yaptığı için dövdüğünü söyleyen Nurcan Serçe, pişman olduğunu belirtmişti.

    Çocuklarını düzenli olarak döven birisi olmadığını söyleyen Serçe, “Bu kasıtlı çekilen bir görüntü, ben yıllardır çocuklarıma bakıyorum. Ben dayakçı bir anne değilim aslında. Medyaya yansıyan görüntülerin açıklanabilecek hiçbir tarafı yok. Ellerim kopsaydı da çocuğumu dövmeseydim." ifadelerini kullanmıştı.

    Kocaeli de kızını darbeden kadının kullandığı yastık ‘silah’ sayıldı #1

    TUTUKLANDILAR

    Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme heyeti tarafından incelenen görüntülerin ardından Serçe "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan, dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar ise "Kasten Öldürmeye Teşebbüse Yardım" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Kocaeli de kızını darbeden kadının kullandığı yastık ‘silah’ sayıldı #2

    YASTIK 'SİLAH' OLARAK KABUL EDİLDİ

    Tutuklama kararının ardından mahkeme heyetinin, Serçe'nin olay anında kızını nefessiz bırakmak için kullandığı yastığı silah olarak kabul ettiği öğrenildi.

    Çocuğuna şiddet uygulayan kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağı kaldırdı

    Kocaeli de kızını darbeden kadının kullandığı yastık ‘silah’ sayıldı #3

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