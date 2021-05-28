Kocaeli'de kızını darbetti, tahliye olunca ayaklarına kapandı

Kocaeli'de kızına şiddet uygulayan ve gözaltına alınan Nurcan Serçe, tahliye olduktan sonra kızının ayaklarına kapanarak af diledi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan Nurcan Serçe, kızı D.N.B.'ye şiddet uyguladı. O anlar sosyal medyaya düştü. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki çekince, polis ekipleri harekete geçti. Nurcan Serçe, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

6 ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Olayın 2019 yılında yaşandığı, şüpheli kadının o tarihte adliyeye sevk edilip serbest bırakıldığı, evde bulunan 6 çocuğun halen devlet yurdunda olduğu öğrenildi.

Nurcan Serçe ve görüntüleri çeken dini nikahlı eşi Hayrettin B., emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAĞDURA KARŞI KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Nurcan Serçe'nin, 'çocuk ve altsoyu olan mağdura karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan, dini nikahlı eşi Hayrettin B.'nin ise azmettirme suçundan açılan dava, Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık anne Nurcan Serçe, üvey baba Hayrettin B. ve Nurcan Serçe'nin devlet koruması altındaki çocukları katıldı.

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"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Kızı D.N.B.’yi dövdüğünü kabul eden ancak öldürme kastı olmadığını söyleyen Nurcan Serçe şu ifadeleri kullandı;

“D.N.B. benim öz kızımdır, ilk evliliğimdendir, biz Hayrettin ile resmi nikah yapmadık, kendisinden bir kızım oldu. Ben çocuklarımı sürekli dövmüyordum, aslında Hayrettin beni ve çocukları dövüyordu. O günlerde kızım D.N.B parkta tuvaletini yaptığı için Hayrettin bana ‘bu gün öyle yapan, yarın Başka bir şey olur’ dedi.

Elinde telefon ile beni tahrik etti, ben de o sinirle kızım D.N.B.’yi dövdüğümü kabul ediyorum, ne yaptığımı net hatırlamıyorum ancak Hayrettin bu eylemler sırasında beni kaydediyordu. Ne yaptığımı açıkçası net olarak hatırlamıyorum, öldürmek gibi bir niyetim yoktu, sonradan videoyu izleyince şok oldum.

"BANA SOY BAĞI DAVASI AÇTI"

Hayrettin bana karşı velayet ve soy bağı davası açtığı için bunları daha sonra kullanmak istemiş olabilir. Bu videolarla ortak olan kızımız Z.B.’nin velayeti için beni tehdit ediyordu. Pişmanım tahliye ve beraatimi talep ediyorum.".





"SİNİRİNİ ALAMAYIP DÖVMEYE BAŞLADI"

Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Hayrettin B., “Olay günü Nurcan’ın ablası bize çocukları yurda vermemizi söylemişti. Nurcan da buna sinirlenip ‘neden beni savunmuyorsun’ diyerek bana saldırdı. Daha sonra sinirini alamayıp evde çocukları dövmeye başladı. Ben çocukları elinden aldım ancak tekrar dövmeye başlayınca şikayet etmek amacıyla videoya aldım. Olay 2019 tarihinde oldu. Ben çocukları dövmesi için tahrik ve teşvik etmedim” diye konuştu.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Mağdur D.N.B., “Annem beni sadece bir kez dövdü. Ben dışarıya tuvaletimi yaptığım için annem beni dövdü. Yastığı başıma bastırdı ancak ben başımı yana çevirmiştim nefes alıyordum, nefessiz kalmadım. Hayrettin bizi her zaman döverdi. Ben sanık Hayrettin’den şikayetçiyim ancak annem Nurcan’dan şikayetçi değilim" şeklinde konuştu.

KIZININ AYAĞINA KAPANDI

Mahkeme heyeti, sanık Nurcan Serçe ve Hayrettin B.’nin yurt dışına çıkma yasağının getirilmesine ve tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. Tahliye sonrası büyük sevinç yaşayan Nurcan Serçe’nin çocukları annelerine gözyaşları içinde sarıldı. Bu esnada anne Nurcan Serçe, dövdüğü kızı D.N.B.’nin ayağına sarılarak af diledi.



