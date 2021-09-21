Kocaeli'de kızını döven anneye 1 yıl 6 ay hapis

8 yaşındaki kızına şiddet uygulayan anne ve o anları sosyal medyada paylaşan üvey baba hakkındaki davada; anne 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, üvey baba beraat etti.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Nurcan Serçe'nin, kızı D.N.B.'ye (8) uyguladığı şiddet görüntüleri ülke gündemine oturmuştu.

Cani kadının o anları, dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar tarafından görüntülenmişti.

Daha sonra ise olayın 2020 yılında yaşandığı, şüpheli kadının serbest bırakıldığı ve evde bulunan çocuğun da devlet yurdunda olduğu öğrenilmişti.

Görüntülerin 6 Şubat'ta tekrar gündeme gelmesinin ardından Nurcan Serçe ve Hayrettin Bahar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

CANİ ANNENİN CEZASI BELLİ OLDU

Nurcan Serçe'nin, 'çocuk ve altsoyu olan mağdura karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan, eşi Hayrettin Bahar’ın ise azmettirme suçundan açılan dava, bugün Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti.

Duruşmaya taraf avukatları, tutuksuz sanık anne Nurcan Serçe, üvey baba Hayrettin Bahar ve Adli Tıp Uzmanı Doktor Mustafa Özdemir katıldı.

Çocuğuna şiddet uygulayan kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağı kaldırdı

"ÇOCUKLARIMI ÖZLEDİM, PİŞMANIM"

Karar duruşmasında son sözleri alınan anne Nurcan Serçe, “Çocuklarım hala yurtta ve henüz çocuklarımı bana vermediler. Ben çocuklarımı geri istiyorum, çocuklarımı çok özledim. Yeni bir işe girdim, ailemin desteği ile kendime bir ofis açtım. Ben olanlardan dolayı çok pişmanım, beraatimi talep ediyorum." dedi.

'KASTEN YARALAMA SUÇU'

Adli Tıp uzmanı Doktor Mustafa Özdemir, duruşma salonunda davet edilerek iddiaya konu olan görüntüler izletildi. Bilirkişi Özdemir, "Çocuğun kendisinden hacim olarak büyük bir baskı uygulandığı görünmektedir ancak bunun ne kadar olduğu söylemek mümkün değildir. Görüntülerde, çocuğun hayatı tehlike geçirmediği kasten öldürme suçu ile değil kasten yaralama suçu ile cezalandırılabileceği öngörüyorum.” diye konuştu.

1 YIL 6 AY HAPİS YATACAK

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, anne Serçe'nin, "Kasten yaralama suçundan" 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, üvey baba Hayrettin Bahar’ın ise beraatine karar verdi.