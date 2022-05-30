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    Kocaeli'de kocası tarafından pencereden atılan kadın yaralandı

    Körfez ilçesinde, kocası tarafından evlerinin penceresinden atıldığı öne sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.
    • 30.05.2022 - 04:27
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    Kocaeli'de kocası tarafından pencereden atılan kadın yaralandı

    Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi'nde dört katlı apartmanın birinci katındaki evlerinde S.Ö. ile kocası Y.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

    Pencereden "beni atacak" diye bağırdı

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö, pencereden yardım çağrısında bulunup, "Beni atacak." diye bağırdı.

    Kocaeli de kocası tarafından pencereden atılan kadın yaralandı #1

    5 metre yüksekten düşen kadın, hastaneye kaldırıldı

    AA'nın aktardıpına göre; yaklaşık 5 metre yükseklikteki pencereden düşen S.Ö, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Eski hükümlü kocası aranıyor

    Polis, olaydan sonra kaçan ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Y.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

    Kocaeli de kocası tarafından pencereden atılan kadın yaralandı #2


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