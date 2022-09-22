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    Kocaeli'de kocası tarafından pompalı ile vurulan kadın: O iyi bir insan

    Kendisini ağabeyi ile aldattığı gerekçesi ile kocası tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, "Beni öldürebilirdi ama yapmadı. O iyi bir insan" dedi.
    • 22.09.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 17:36
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    Kocaeli'de kocası tarafından pompalı ile vurulan kadın: O iyi bir insan

    Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi Sümer Sokak'ta, 24 Aralık 2018 tarihinde Sami K. isimli şahıs, kendisini ağabeyi ile aldattığını iddia ettiği eşi Gülbeyaz D.'yi sokak ortasında pompalı tüfekle kovaladıktan sonra bir spor salonu bahçesinde ayağından yaraladı.

    Polis ekiplerince gözaltına alınan Sami K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülbeyaz D. ile Sami K. daha sonra boşandı.

    Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sami K.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya geçen celse tahliye edilen Sami K., Gülbeyaz D. ve taraf avukatları katıldı.

    “Öldürmek isteseydim namluyu ayağına değil başına doğrulturdum”

    İHA’nın haberine göre; savunması için söz hakkı verilen Sami K., "Gülbeyaz'ı öldürmek isteseydim namluyu ayağına değil başına doğrulturdum. Beraatimi istiyorum." dedi.

    “Sami'nin ağabeyi ile duygusal manada konuşmam oldu”

    Sami K.'den boşandığını söyleyen Gülbeyaz D. ise, "Sami ile aramızda 2-3 metre mesafe vardı. İstese beni öldürebilirdi ama yapmadı. O iyi bir insan, aramızda anlaştık. Şikayetimden vazgeçiyorum. Ses analizinde tespit edildiği üzere Sami'nin ağabeyi ile duygusal manada konuşmam oldu. Bu sebeple Sami bu eylemi gerçekleştirdi." diye konuştu.

    Kocaeli'de kocası tarafından pompalı ile vurulan kadın: O iyi bir insan VİDEO

    Kocaeli de kocası tarafından pompalı ile vurulan kadın: O iyi bir insan #1

    Mütalaa verildi

    Cumhuriyet savcısı mahkemeye sunduğu mütalaasında, sanık Sami K.'nin haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrolünün devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

    Kocaeli de kocası tarafından pompalı ile vurulan kadın: O iyi bir insan #2


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