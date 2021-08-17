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    Kocaeli’de komşu işverenler arasında kavga: Kılıçla saldırdı

    Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada işverenlerden biri, diğerine kılıçla saldırdı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 17.08.2021 - 08:23
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 09:16
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    Kocaeli’de komşu işverenler arasında kavga: Kılıçla saldırdı

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi Yavuz Caddesi üzerinde komşu olan işverenler Kaya K. ile Yunus T. arasında, alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.

    Kaya K., iş yerinde bulunan kılıçla Yunus T.’ye saldırdı.

    KILIÇLA YARALADI

    Yunus T. vücuduna aldığı kılıç darbeleriyle yaralandı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Yunus T.’yi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    DURUMU AĞIR

    Durumu ağır olan Yunus T. ameliyata alındı.

    Kaya K. ise olay yerinde polislere teslim oldu. Soruşturma sürdürülüyor.

    Kocaeli’de komşu işverenler arasında kavga: Kılıçla saldırdı #1

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