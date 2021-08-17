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- Kocaeli’de komşu işverenler arasında kavga: Kılıçla saldırdı
Kocaeli’de komşu işverenler arasında kavga: Kılıçla saldırdı
Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada işverenlerden biri, diğerine kılıçla saldırdı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- DHA
- 17.08.2021 - 08:23
- Güncelleme : 17.08.2021 - 09:16
Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi Yavuz Caddesi üzerinde komşu olan işverenler Kaya K. ile Yunus T. arasında, alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.
Kaya K., iş yerinde bulunan kılıçla Yunus T.’ye saldırdı.
KILIÇLA YARALADI
Yunus T. vücuduna aldığı kılıç darbeleriyle yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Yunus T.’yi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
DURUMU AĞIR
Durumu ağır olan Yunus T. ameliyata alındı.
Kaya K. ise olay yerinde polislere teslim oldu. Soruşturma sürdürülüyor.