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- Kocaeli’de komşular arasındaki yol kavgası kanlı bitti
Kocaeli’de komşular arasındaki yol kavgası kanlı bitti
- DHA
- 10.07.2021 - 16:37
- Güncelleme : 10.07.2021 - 16:39
Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesi Ortaköy Caddesi'nde Tevhid Şenkal isimli şahıs, 3 yıl önce 2 katlı evinin alt katını sattığı Nazım Ok'tan eve giriş yaparken başka bir yolu kullanmasını istedi.
Komşular arasında bu nedenle husumet oluştu.
Tevhid Şenkal ile Nazım Ok'un eşi Ziyaver Ok bugün aynı konu nedeni ile tartıştı.
EŞİNE HABER VERDİ
Ziyaver Ok'un durumu haber vermesi üzerine Nazım Ok eve geldi.
Nazım Ok evin bahçesinden girdiği anda, Tevhid Şenkal tabanca ile ateş açtı.
Hem Nazım Ok hem eşi Ziyaver Ok kanlar içerisinde yere yığıldı.
Kocaeli’de komşular arasındaki yol kavgası kanlı bitti VİDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi.
Vücudunun 2 yerinden yaralandığı belirlenen Ziyaver Ok, ambulansa alınarak Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Başından vurulan Nazım Ok, olay yerinde hayatını kaybetti Nazım Ok'un cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmasının ardından Mudurnu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Ok çiftinin yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Tevhid Şenkal jandarma tarafından olay yerinde gözaltına alındı.
Öldürülen Nazım Ok'un PTT'den emekli olduğu ve ilçede kıraathane işlettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.