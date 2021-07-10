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Kocaeli’de komşular arasındaki yol kavgası kanlı bitti

Kocaeli’de komşular arasındaki yol kavgası kanlı bitti

Yol meselesi yüzünden aralarında husumet olan komşular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi ile 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.