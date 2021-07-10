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    Kocaeli’de komşular arasındaki yol kavgası kanlı bitti

    Yol meselesi yüzünden aralarında husumet olan komşular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi ile 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.
    • DHA
    • 10.07.2021 - 16:37
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 16:39
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    Kocaeli’de komşular arasındaki yol kavgası kanlı bitti

    Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesi Ortaköy Caddesi'nde Tevhid Şenkal isimli şahıs, 3 yıl önce 2 katlı evinin alt katını sattığı Nazım Ok'tan eve giriş yaparken başka bir yolu kullanmasını istedi.

    Komşular arasında bu nedenle husumet oluştu.

    Tevhid Şenkal ile Nazım Ok'un eşi Ziyaver Ok bugün aynı konu nedeni ile tartıştı.

    EŞİNE HABER VERDİ

    Ziyaver Ok'un durumu haber vermesi üzerine Nazım Ok eve geldi.

    Nazım Ok evin bahçesinden girdiği anda, Tevhid Şenkal tabanca ile ateş açtı.

    Hem Nazım Ok hem eşi Ziyaver Ok kanlar içerisinde yere yığıldı.

    Kocaeli’de komşular arasındaki yol kavgası kanlı bitti VİDEO

    Kocaeli’de komşular arasındaki yol kavgası kanlı bitti #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi.

    Vücudunun 2 yerinden yaralandığı belirlenen Ziyaver Ok, ambulansa alınarak Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Başından vurulan Nazım Ok, olay yerinde hayatını kaybetti Nazım Ok'un cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmasının ardından Mudurnu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

    Ok çiftinin yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

    Kocaeli’de komşular arasındaki yol kavgası kanlı bitti #2

    GÖZALTINA ALINDI

    Tevhid Şenkal jandarma tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

    Öldürülen Nazım Ok'un PTT'den emekli olduğu ve ilçede kıraathane işlettiği öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Kocaeli’de komşular arasındaki yol kavgası kanlı bitti #3

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