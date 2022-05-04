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    Kocaeli'de komşuların kavgasını polis ekipleri ayırdı

    Komşular arasında çıkan kavga, polisin müdahalesi ile son buldu. Kavgada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
    • 04.05.2022 - 17:56
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    Kocaeli'de komşuların kavgasını polis ekipleri ayırdı

    Kocaeli’nin Darıca ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Manolya Sokak’ta, komşular arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taraflar, polis ekiplerinin müdahalesi ile ayrıldı.

    2 kişi gözaltına alındı

    İHA’nın haberine göre; kavgada yaralanan Güler Ç. ile oğlu Mustafa Ali Ç., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Olaya karıştığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de komşuların kavgasını polis ekipleri ayırdı #1

    Kocaeli de komşuların kavgasını polis ekipleri ayırdı #2


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