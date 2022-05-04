Kocaeli'de komşuların kavgasını polis ekipleri ayırdı

Komşular arasında çıkan kavga, polisin müdahalesi ile son buldu. Kavgada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Manolya Sokak’ta, komşular arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taraflar, polis ekiplerinin müdahalesi ile ayrıldı.

2 kişi gözaltına alındı

İHA’nın haberine göre; kavgada yaralanan Güler Ç. ile oğlu Mustafa Ali Ç., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olaya karıştığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.