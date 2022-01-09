Kocaeli'de komşuların tavuk kavgası: 1 ölü

Tavukları komşusunun bahçesine giren 25 yaşındaki Oğuzhan İpek, komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde Oğuzhan İpek’in (25) bahçesindeki tavuklar, komşusunun bahçesine girdi.

Tavukların bahçeye girmesiyle komşular arasında tartışma başladı.

KOMŞUSUNU BIÇAKLADI

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Oğuzhan İpek komşusu tarafından bıçaklandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Oğuzhan İpek, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İpek’in cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Bekirdere Bahar Camisi'nde kılınan namazın ardından Tavşantepe Mezarlığı’na defnedildi.



