Kocaeli'de komşusunu öldüren kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 60 yaşındaki komşusu Hasan Aksüt'ü mahalle meydanında tabancayla vurarak öldüren 74 yaşındaki Osman Akbaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Kızderbent Mahallesi’nde meydana gelen olayda Osman Akbaş, aralarında arsa meselesi nedeniyle husumet bulunan komşusu Hasan Aksüt ile kahvehanede tartıştı.

MAHALLENİN MEYDANINDA TABANCASIYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Osman Akbaş ile Hasan Aksüt arasındaki tartışma mahalle meydanında devam etti. Osman Akbaş, tabancasını ateşleyerek Aksüt'ü vurdu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Hasan Aksüt’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Aksüt’ün cenazesi bugün Kızderbent Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

TABANCAYI DENİZE ATTIĞI ÖĞRENİLDİ

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından Osman Akbaş’ın olayı gerçekleştirdikten sonra Yalova’nın Altınova ilçesine kaçtığını ve geceyi burada geçirdikten sonra Karamürsel’e geri döneceği bilgisine ulaştı.

Yol üzerindeki kontrol noktasında hazır bekleyen jandarma ekipleri Osman Akbaş’ın bindiği halk otobüsünü durdurarak, şüpheliyi gözaltına aldı. Osman Akbaş’ın olayda kullandığı tabancayı denize attığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Jandarmada işlemleri tamamlanan Akbaş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.













