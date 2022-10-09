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Kocaeli'de komşusuyla kavga eden adam 6 el ateş edip teslim oldu

Kocaeli'de komşusuyla kavga eden adam 6 el ateş edip teslim oldu

Körfez'de komşular arasında çıkan bahçe kavgasında Recep S., komşusu Mustafa Doğdaş'a 6 el ateş etti. Olay yerinden kaçan şüpheli, daha sonrasında polis ekiplerine teslim oldu.