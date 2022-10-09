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    Kocaeli'de komşusuyla kavga eden adam 6 el ateş edip teslim oldu

    Körfez'de komşular arasında çıkan bahçe kavgasında Recep S., komşusu Mustafa Doğdaş'a 6 el ateş etti. Olay yerinden kaçan şüpheli, daha sonrasında polis ekiplerine teslim oldu.
    • 09.10.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 21:42
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    Kocaeli'de komşusuyla kavga eden adam 6 el ateş edip teslim oldu

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada, silahlar konuştu.

    Daha önceden aralarında bahçe sınırı nedeniyle tartışma yaşayan 49 yaşındaki Recep S. ve 73 yaşındaki komşusu Mustafa Doğdaş, yolda karşılaştı.

    Kısa bir süre sonra ikili arasında tartışma yaşandı. Tarışmada bir anda nabızlar yükselince taraflar arasında arbede çıktı.

    Komşusna 6 el ateş edip kaçtı

    Recep S., tabancayla komşusu Mustafa Doğdaş'a 6 el ateş açtı. Mustafa Doğdaş, göğsünden ve bacağından yaralanırken Recep S., olay yerinden kaçtı.

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    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğdaş'a ilk müdahalede bulundu. Daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Doğdaş ameliyata aldı.

    Şüpheli polise teslim oldu

    Olay yerinden kaçan Recep S., ise yaklaşık yarım saat sonra polise teslim oldu.

    Yaralının sağlık durumu iyi

    İHA'nın haberine göre, ağır yaralanan Mustafa Doğdaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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