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    Kocaeli'de konteyner ve güneş paneli dolandırıcılarına operasyon

    Kocaelide, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden güneş paneli ve konteyner satarak 39 vatandaşı dolandıran 13 kişi tutuklandı.
    • 22.04.2022 - 21:09
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    Kocaeli'de konteyner ve güneş paneli dolandırıcılarına operasyon

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden güneş paneli ve konteyner satan, ücretsiz evcil hayvan sahiplendirme vaadiyle vatandaşlarla görüşerek bakım parası altında para talep eden kişiler hakkında şikayette bulunulması üzerine inceleme başlattı.

    16 kişi gözaltına alındı

    Polis ekiplerinin, Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlediği operasyonla 16 kişi gözaltına alındı.

    13 kişi tutuklandı

    DHA'nın aktardığına göre 3 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli de konteyner ve güneş paneli dolandırıcılarına operasyon #1

    Kocaeli de konteyner ve güneş paneli dolandırıcılarına operasyon #2


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