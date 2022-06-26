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    Kocaeli'de konuşmayan çocuğun dili çözülsün diye eşek dili yedirdiler

    Konuşmayan çocuklarının iyileşmesi için çarelere başvuran Aydın ailesi, psikiyatride atipik otizm teşhisi konulana kadar, papaz büyüsü için papaza giderken, çocuğa eşek dili bile yedirdiler.
    • 26.06.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 15:57
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    Kocaeli'de konuşmayan çocuğun dili çözülsün diye eşek dili yedirdiler

    Kocaeli’de yaşayan 4 yaşındaki Ali Sarp Aydın, konuşma çağına geldiğinde ailesi hiçbir şekilde kendileri ile temas kurmadığını ve kelime çıktılarının olmadığını fark etti.

    Aile bu durumu fark edinde çarelere başvurmaya başladı.

    Papaz büyüsü için 9 bin lira verdiler

    Bir şeylerin ters gittiğini anlayan aile, önce çevresindekilerin fikirleri ile farklı hocaları gezdi.

    Yine çareyi bulamayan aile, ‘Bu çocukta papaz büyüsü var. Papaz bulmanız gerekiyor’ tavsiyesi üzerine papaz aramaya başladı.

    İstanbul’da papaz ile temasa geçen aile 8 bin lira vererek papaz ile görüşme yaptı.

    Eşek dili bir yedirdiler

    ‘Bu çocuğa dana, eşek dili yedirin’ tavsiyelerini de dinleyen aile, o yöntemi de uyguladı.

    "Psikiyatriye gitmeye en son karar verdiler"

    Ancak yine bir fayda göremeyen aile son olarak psikiyatriye gitmeye karar verdi. Yapılan kontrollerde Ali Sarp Aydın’a atipik otizm teşhisi konuldu.

    Kocaeli de konuşmayan çocuğun dili çözülsün diye eşek dili yedirdiler #1

    "İlk 4 ay içinde çocuğumuzun konuşmasına vesile oldular"

    Sonrasındaki süreci anlatan baba Alparslan Aydın, “Ali’nin biz farklı bir durumunun olduğunu vermiş olduğumuz komutları almadığında fark ettik. Bir komut verdiğimizde, ismini söylediğimizde bize bakmıyordu.

    Oyuncakları olduğu yerde çevirirken, hep tekrar etmesinden anladık. Psikiyatriye götürdük. Atipik otizm teşhisi konuldu, konuşamıyordu. Özel bir kuruma başvurduk.

    6 aylık eğitim aldı, oradaki eğitimde ufak bir ilerleme vardı. Kurum kapanınca başka bir kuruma gittik. dedi.

    Kocaeli de konuşmayan çocuğun dili çözülsün diye eşek dili yedirdiler #2

    "Doğru, yanlış bütün yollara başvurduk"

    Çocuklarının hiç konuşamadığını belirten baba Alparslan Aydın, “Bir şey istediği zaman benim elimi tutuyordu, istediği şeyin yanına götürüyordu. 2.5-3 sene bekledik, ‘anne, baba’ desin diye ama onu bile söylemiyordu. İnsanın gerçekten bu durumda evladının konuşamadığını, ifade edemediğini görmesi çok kötü bir durum.

    Ümitsizliğe kapılmamak gerekli. O durum tarif edilemez, eşimin ağladığı günleri biliyorum. Kendi akranları konuşurken onun konuşamaması, kendine zarar vermesi gerçekten bizim için zor zordu. Şükürler olsun şu anda çok iyi konuşuyor. Sinirlilik hali geçti” diye konuştu.

    Evlatlarının konuşması için saçma gelecek şeylere başvurduklarını anlatan baba Aydın, “İstanbul’da papaza kadar gittik. Birisi, ‘Papaz büyüsü olabilir’ dedi. Biz de, ‘Nerede bu papaz dedik’ ve İstanbul’a gittik. O zamanın parası 8 bin lira verdik. Papaz bize şu dili, bu dili, eşek, dana dili yedirin’ dedi. Doğru, yanlış bütün yollara başvurduk” ifadelerini kullandı.

    Kocaeli de konuşmayan çocuğun dili çözülsün diye eşek dili yedirdiler #3


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