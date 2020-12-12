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- Kocaeli'de köpeğe çarpıp kaçan sürücü
Kocaeli'de köpeğe çarpıp kaçan sürücü
Yola çıkan köpeğe çarpan minibüs sürücüsünün arkasına bile bakmadan bölgeden uzaklaştığı o anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 12.12.2020 - 14:30
Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Ragıp Demirkol Bulvarı’nda hızla ilerleyen bir minibüs, yola çıkan sokak köpeğine çarptı.
Sürücü yoluna devam ederken, yaralanan köpek kaldırıma doğru yürüdü.
O ANLAR KAMERADA
Olay yerinin yakınında bulunan bir vatandaş, köpeğe yardım etmek için yanına doğru ilerledi. Köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi edinilemedi.
Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.