Kocaeli'de köpeğe çarpıp kaçan sürücü

Yola çıkan köpeğe çarpan minibüs sürücüsünün arkasına bile bakmadan bölgeden uzaklaştığı o anlar kameraya yansıdı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Ragıp Demirkol Bulvarı’nda hızla ilerleyen bir minibüs, yola çıkan sokak köpeğine çarptı.

Sürücü yoluna devam ederken, yaralanan köpek kaldırıma doğru yürüdü.

O ANLAR KAMERADA

Olay yerinin yakınında bulunan bir vatandaş, köpeğe yardım etmek için yanına doğru ilerledi. Köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi edinilemedi.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.