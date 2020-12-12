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    Kocaeli'de köpeğe çarpıp kaçan sürücü

    Yola çıkan köpeğe çarpan minibüs sürücüsünün arkasına bile bakmadan bölgeden uzaklaştığı o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 12.12.2020 - 14:30
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    Kocaeli'de köpeğe çarpıp kaçan sürücü

    Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Ragıp Demirkol Bulvarı’nda hızla ilerleyen bir minibüs, yola çıkan sokak köpeğine çarptı.

    Sürücü yoluna devam ederken, yaralanan köpek kaldırıma doğru yürüdü.

    O ANLAR KAMERADA

    Olay yerinin yakınında bulunan bir vatandaş, köpeğe yardım etmek için yanına doğru ilerledi. Köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi edinilemedi.

    Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Kocaeli de köpeğe çarpıp kaçan sürücü #1

    Kocaeli de köpeğe çarpıp kaçan sürücü #2

    Kocaeli de köpeğe çarpıp kaçan sürücü #3

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