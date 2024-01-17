Kocaeli'de köpeğe çarpmamak için... 3 kişi hastanede! Sürücüsünün köpeğe çarpmak için manevra yaptığı otomobil kontrolden kontrolden çıkarken, 3 kişi ise yaralandı.

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İHA

Kocaeli D-100 kara yolu Ankara istikameti Eşme ışıklar mevkiinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü Ahmet O., aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Manevra sonucu kontrolden çıkan otomobil, önce köpeğe ardından yol kenarındaki bariyere çarptı.

3 kişi yaralandı

Kazanın şiddetiyle otomobildeki 3 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Köpek telef oldu

Kaza anını anlatan sürücü Ahmet O., "Sol şeritteydim arkamdan sağ şeritten bir araba geliyordu. Kornaya bastı, ben de yaya geçidinden bir kişi geçiyor sandım.

Biraz sola biraz sağa kırdım meğerse köpekmiş. Direksiyon hakimiyetini kaybettim ve kazayı yaşadım.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)